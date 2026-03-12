中東情勢の悪化に対応するため、自民党はきょうの会合で、エネルギーの安定供給策などを盛り込んだ政府への緊急提言をまとめました。自民党小林鷹之 政調会長「先行きは不透明な状況が続いていると考えています。エネルギーの安定供給の確保、そして海上輸送の途絶リスクに対する対応につきまして提言案を作成しました」自民党のイラン情勢に関する会合でまとめた政府への緊急提言では、ガソリン価格や電気・ガス代の高騰に