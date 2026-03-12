株式会社WOWOWは12日、初めてとなる「UEFA女子チャンピオンズリーグ」の放送・配信をすることを発表した。WOWOWでは男子の「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）に加え、「UEFAヨーロッパリーグ」（EL）、「UEFAカンファレンスリーグ」（ECL）などが配信されているなか、「UEFA女子チャンピオンズリーグ」を2025−26シーズンの準々決勝から決勝まで全試合独占ライブ配信するとともに準決勝・決勝は独占生放送、さらに2029−30シ