イタリアが1次ラウンド4連勝で1位通過を決めた(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月11日、1次ラウンドB組でイタリアがメキシコを9−1で破り、1次ラウンド驚異の4連勝で1位通過を決めた。【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…この試合、メキシコが4得点以下の勝利だと、米国代表が1次ラウンドで敗退となる可能性もあったが、米国は3勝1敗で2位通過となった。3