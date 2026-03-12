日本たばこ産業（JT）は3月10日から、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の、リミテッドカラー「フューシャフレア」モデルを、「CLUB JT オンラインショップ」および全国の「Ploom Shop」などにて、数量限定で順次先行発売している。全国のコンビニエンスストアおよび一部たばこ販売店などでは、3月17日から数量限定で順次販売される。価格は2980円。●鮮やかなフューシャピンクで日