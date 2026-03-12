サムスン電子ジャパンは、スマートフォン「Galaxy S26」「S26+」「S26 Ultra」3モデルを2026年3月12日に発売。ディスプレーのサイズやカメラ性能などの異なる3モデルいずれも、AI（人工知能）「Galaxy AI」を搭載。スケジュール管理や情報の検索、コンテンツの撮影や編集などの操作の手間を最小限に抑え、複雑な処理をバックグラウンドで自律的に実行する。AIが最初に応答し、不明な発信者を識別して用件を要約することで、安全か