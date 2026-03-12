朝日放送テレビ（ABCテレビ）は14、15日に、グラングリーン大阪で防災力アップ体験イベント『もしもFES大阪 2026』を開催する。ステージゲストにWEST.の中間淳太や同局の情報番組でおなじみの出演者が登場する。【画像】『もしもFES大阪 2026』ステージのタイムテーブル会場では、昨今緊張感の増した南海トラフ地震の「もしも」の時を想定し、地震発生から避難までどんな行動を取れば良いのか？を楽しみながら学ぶコンテンツを