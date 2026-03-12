児童ら175人が死亡したイラン南部の小学校への爆撃について、アメリカメディアは、アメリカ軍が目標設定を誤って実施したと予備調査で結論付けたと報じました。先月28日、イラン南部の小学校で女子児童ら175人が死亡した爆撃について、ニューヨーク・タイムズは11日、当局者への取材で、攻撃はアメリカ軍によるものだとする軍の予備調査の結果が出たと伝えました。学校はイラン革命防衛隊の基地の跡地に建てられていて、アメリカ軍