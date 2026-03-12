◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、西同１５枚目・許田（二子山）を下し、３連勝とした。許田とは同学年で、神奈川・旭丘高時代に２度対戦した経験があった。立ち合いで思い切り当たってきた相手にもろ差しを許し、土俵際まで後退。苦しい展開だったが、左に逃れて逆転の上手投げを決めた。これで序ノ口デビューから