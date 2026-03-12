１１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、浜田雅功が「マジで？」と絶句する笑撃シーンが放送された。この日は「ＷＢＣ開幕記念ＳＰ」と題し、過去に放送された野球企画４１個の中の一部を放送。その中にまさかの大谷翔平が映っている…という「どっかに大谷ＳＰ」を放送した。小籔千豊は「びっくりしたけど、過去に大谷選手が水曜日のダウンタウンに出たことがあるらしい」といい、浜田は「そんなことない