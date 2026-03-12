イラン情勢を受けて原油価格が高騰する中、IEA＝国際エネルギー機関は加盟国が過去最大規模となる4億バレルの石油備蓄を協調放出することで合意したと発表しました。イラン情勢を受けて高騰する原油価格に対処するため、IEAは11日、日本やヨーロッパ諸国など加盟国32か国が備蓄する石油を市場に協調放出することに合意したと明らかにしました。過去最大規模の4億バレルが市場に供給されるということです。この一環として、アメリカ