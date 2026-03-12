今季初戦のオーシャンS4着から高松宮記念（29日、中京）へ向かうママコチャ（牝7＝池江）は引き続き、川田とのコンビで臨む。池江師は「在厩で調整して前走より状態は上がってきています。例年より冬毛も伸びなかったので、（馬体も）よく見えますよ」と本番に向けて調整を進めていく。