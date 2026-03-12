フジテレビの小澤陽子アナウンサー（３４）と勝野健アナウンサー（２６）が１２日、インスタグラムで、６月中をもって退社することを発表した。小澤アナは退社することを報告した上で、今回の決断を「一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と説明。今後の活動について「１１年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げなが