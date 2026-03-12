自転車の交通違反に反則金の納付を通告する青切符制度が、4月から導入されます。11日は制度導入に向けた研修会が開かれました。4月から全国で導入される自転車の青切符制度。ながらスマホやイヤホンをつけたままの走行など、113種類の交通違反が対象です。11日に行われた自転車販売店に向けた研修会では、警察庁が公表しているルールブックを基に、青切符導入の背景やどういった行為が青切符の対象となるのかが説明されまし