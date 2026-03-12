12日の石川県内は晴れ間が広がっているものの、朝からひんやりとした風が吹いています。こうした中、金沢市の兼六園周辺では、花見シーズンに向けた準備が進められています。12日、兼六園に向かう紺屋坂では…清水 りか 記者：「こちらではもうすぐ迎える花見 シーズンに向けて、朝からぼんぼりの設置作業が行われています」花見を彩る恒例のぼんぼり。この日から設置が始まり、約70基が兼六園周辺を春へと誘います。