【第83回プライズフェア】 2月25日 開催 BANDAI SPIRITSは、2月25日に開催された「第83回プライズフェア」にて『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のプライズフィギュアを公開した。 「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品を展示。 同社では『NARUTO-ナルト- 疾風