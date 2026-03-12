17年ぶりのWBCベスト8進出に沸く韓国。なかでも好パフォーマンスを披露している内野手キム・ドヨン（22、KIAタイガース）の、“スター性”にも注目が集まる事態となっている。【写真】ハニの「寿司ランド」発言特に台湾では空前の“ドヨン旋風”が巻き起こっているが、それに伴い、彼の過去の黒歴史までもが引きずり出されることとなった。ある台湾メディアはこのほど、公式SNSでキム・ドヨンの意外な姿を収めた一本の動画を公開。