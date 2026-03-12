【モデルプレス＝2026/03/12】元乃木坂46で女優の松村沙友理が2026年3月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子を出産するまでの様子を公開した。【写真】33歳元乃木坂、4時間以上に及ぶ壮絶出産の一部始終◆松村沙友理、出産までの様子公開無痛分娩を選択した松村は、姉に撮影してもらったという動画を公開し「生理痛のような痛みを感じていたのですが動けるレベルだったので前駆陣痛かな？と思って過ごしていました」「どん