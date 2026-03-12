&TEAMが「日本ゴールドディスク大賞」で“2冠”に輝いた。3月11日、日本レコード協会によると、&TEAMの韓国1stミニアルバム『Back to Life』と3rdシングル『Go in Blind』が「第40回日本ゴールドディスク大賞」で「ベスト5アルバム」と「ベスト5シングル」をそれぞれ受賞した。【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOTこれにより、&TEAMは2025年に発表した全作品が受賞するという快挙を成し遂げた。「日本ゴール