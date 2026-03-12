期待の初主演作が、いきなり正念場を迎えた。「TWICEツウィ以来の衝撃」と称されたキム・ミンジュが主演するドラマ『愛の光』が、まさかの苦戦スタートとなった。【写真】「下はいてる？」キム・ミンジュ、“ゆるニット1枚”日本ではNetflixで配信中の『愛の光』は、かつて恋に落ちた2人が大人になって再会し、互いの支えとなり、人生を照らす存在になっていく過程を描く作品だ。キム・ミンジュとGOT7・ジニョンが主演を務めている