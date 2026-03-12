定食レストラン「やよい軒」は、3月17日より「〜春季限定〜花見御膳」を発売する。旬を迎える駿河湾産の桜エビを使用したクリーミィコロッケと、春の甘味として親しまれる桜餅を組み合わせた、季節の訪れを感じられる御膳となっている。香ばしさと旨味が特徴の桜エビをなめらかなクリームと合わせたコロッケは、やさしくコクのある味わいに仕上げている。ほかにも、牛肉のすき焼き小鉢やミニサバ小鉢、蒸し鶏と海藻のぽん酢和えな