明日13日の近畿は寒気の流れ込みが強まり、気温が低下する見込みです。3月中旬でも厚手のコートが活躍し、北部では雪が降る所もあるでしょう。14日(土)以降は気温が上向き、来週前半はポカポカ陽気の所が多くなりそうです。今日12日近畿では北部で夜から雨や雪今日12日昼前の近畿は、北部で雲のかかっている所があるものの、中部・南部は穏やかに晴れている所が多くなっています。このあと夕方にかけて中部・南部はおおむね晴れ