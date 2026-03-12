11日夜、三重県明和町の交差点で軽自動車同士が衝突する事故があり、運転していた男性1人が死亡しました。警察によりますと、明和町有爾中の交差点で11日午後7時40分ごろ、南向きに走っていた軽自動車が、西から来た軽自動車と出合い頭に衝突しました。この事故で、西から来た軽自動車を運転していた50代くらいの男性が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。もう一方の軽自動車を運転していた男性(50歳)は、胸を