マラネロで実に興味深い体験私が調べた限りでいえば、『フェラーリ・キャピタル・マーケッツデイ』はこれまでに3回開催されている。【画像】フェラーリ初のEVは『ルーチェ』！先に公開されたシャシーとインテリアをチェック全54枚フェラーリのキャピタル・マーケッツデイは機関投資家や金融アナリストなどを対象に実施される経営報告会であり、業績見通しを発表する場でもある。おそらくは2015年に株式を上場したことが開催する