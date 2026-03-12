人気グループ・NEWSの小山慶一郎（41）の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が12日、自身のインスタグラムを更新。管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができなかったことを明かし、理由を説明した。【写真】「本当にばかです」国家試験の受験資格を得られなかった理由を説明したみきママみきママは2022年4月にインスタの投稿で「私、大学に入学しました〜!!」と24年ぶりに大学生になったことを告白。管理栄養士