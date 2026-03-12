架空の施設使用料を計上するなどして法人税約6800万円を脱税したとして、東京国税局査察部が法人税法違反の疑いで、全国でスポーツ教室を運営していた「スクールパートナー」（岡山市）と、同社の橋野裕之代表取締役（54）＝東京都新宿区＝を東京地検に告発したことが12日、関係者への取材で分かった。関係者によると、告発容疑は2024年3月までの3年間、虚偽の請求書を用いたり、委託する税理士法人の事務員に報酬を払い、税務