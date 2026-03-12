九州新幹線全線開業15周年を記念した出発式で、出発の合図を送る熊本県PRキャラクター「くまモン」ら＝12日午前、JR熊本駅JR九州は12日、九州新幹線（博多―鹿児島中央）が全線開業から15周年を迎えたのを記念して、熊本駅で臨時列車の出発式を開き、矢野慎一郎駅長が「笑顔や思いを乗せて走り続けてきた」とあいさつした。開業日を誕生日としている熊本県のPRキャラクター「くまモン」が駆け付け、出発の合図を送った。11番ホ