フランス・ルノーの小型車「ルーテシア」に試乗した。昨年秋の一部改良時に新たに導入されたグレード「エスプリ アルピーヌ」で、スポーティーなデザイン、同社独自のフルハイブリッドによる輸入車ナンバー1の低燃費（ルノー・ジャポン調べ）を実現したモデルであった。スポーティーな外観はシャープな印象フランス本国では「クリオ」の名称で知られ、1990年の発売以来、欧州カー・オブ・ザ・イヤーを2回受賞し、5世代の累計の