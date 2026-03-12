投資を始める際、「プロに相談して決めたい」と考える人も多いでしょう。特に対面での丁寧なサポートは、未経験者にとって大きな安心材料となります。しかし、その手厚いサポートの対価はいくらなのでしょうか。本記事ではニックFP事務所のCFP山田信彦氏が、山崎さん（仮名）の事例とともに、運用効率を最大化するために、知っておくべき「アドバイスの本質」を紐解きます。※個人の特定を防ぐため、事例の一部を脚色しています。