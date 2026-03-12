昨今、加速度的に進むAIの進化と普及、税務の世界も例外ではないようです。これまで「調査官の経験と勘」に大きく左右されていた税務調査は、AIの導入によってどう変わるのでしょうか。またAIから“狙われやすい人・会社”と“そうでない人・会社”の違いとは……税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が解説します。“経験と勘”が頼りだった以前の税務調査正直、税務調査は調査官によってかなり差があ