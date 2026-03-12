11万円プラスで充実の装備を追加スズキは、2026年1月23日にマイナーチェンジを実施した新型「スーパーキャリイ」を基にした、特別仕様車「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」の販売を開始しました。今回のマイナーチェンジでは、「キャリイ」シリーズ全体でエクステリアとインテリアのデザインが変更され、安全装備や快適装備も進化を遂げました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ"新型"「軽トラ」です！ 画像で見