LCシリーズ販売終了へ2026年3月11日までに、レクサスは公式ホームページにおいて、フラッグシップクーペである「LC500h」と「LC500」、そしてオープンモデルの「LC500 Convertible（コンバーチブル）」が販売終了となることが明らかになりました。レクサスの象徴的なラグジュアリークーペとして長らくラインナップされてきたLCシリーズですが、ついにその歴史に一区切りが付く形となります。【画像】超カッコイイ！ これが“最