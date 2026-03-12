日本人８選手が所属するベルギー１部シント＝トロイデン（STVV）の松澤海斗が現地で高評価を受けている。３月８日に開催されたベルギーリーグの第28節で、STVVはサークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。この試合で決勝ゴールを奪ったのが、日本人で唯一途中出場となった松澤だった。74分からピッチに立つと、81分に伊藤涼太郎とのワンツーで左サイドから抜け出し、冷静に右足で流し込んだ。昨夏にV・フ