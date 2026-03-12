現在のガソリンスタンドの状況はどうなっているのでしょうか。レギュラーガソリンが、けさから１リットルあたり２８円値上げされたガソリンスタンドです。現在の様子を見てみますと、このように利用客の姿というのはほとんど確認できません。閑散としています。従業員にお話を伺いました。普段この時間帯、平日ですと１時間あたり３０台ほどが給油に来るそうですが、きょうは値上げの影響で半分近くにまで客足が減っていると