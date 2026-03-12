フリーアナウンサーの森香澄が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。実父の職業について明かした。【写真】「明るい方が絶対かわいい」“人生初”のイメチェン姿を披露した森香澄『グラビアを見ながら本音酒』第2弾として、酒を飲みながら“芸能界を目指したきっかけ”から“恋愛事情”まで本音トーク。森のほかに加納（Aマッソ）、中川安奈、村重杏奈というメンバーで語って