円相場は一時1ドル＝159円台まで円安に進みました。急速な円安の要因は、中東情勢の悪化によりアメリカのインフレ懸念が強まり、利下げの見通しが後退したことです。日米の金利差が縮まらないとの見方から、円が売られ、ドル高・円安が加速しました。また、原油高によって日本の貿易赤字が増えるとの懸念も円安を加速させました。市場関係者は「この中東の状況が続くと160円台まで下落するのでは。いつ為替介入の実弾が打たれても