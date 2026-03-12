50代男性から56万円をだまし取ったとして、自称ホストの男が逮捕された。男は客の女に対し「頂きマニュアル」を活用し、男性から現金だましとる犯行を指図していた疑いが持たれている。だまし取った金の大半は逮捕された男の元に流れていた。ホストが客を実行役に仕立てた悪質な構図11日午前、東京・大田区の空港警察署でカメラが捉えたのは、前髪を気にしながら出てきた自称ホストの男。男性から現金をだまし取った疑いで逮捕され