アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、ＷＢＣを東京ドームで観戦する様子を公開した。１２日までに自身のインスタグラムを更新した大谷。「東京ドーム＃ＷＢＣ 観に行かせていただきました！４連勝おめでとうございます」と現地観戦したことを報告し、ドジャースの帽子をかぶった姿でポーズをとるショットをアップ。さらに「オオタニサンパネルと撮影しました」とつづり、大谷翔