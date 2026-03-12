◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組メキシコ１―９イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣ１次ラウンドＢ組は世界ランキング１４位のイタリアが、前回大会４強のメキシコ相手に快勝し、４連勝で１位突破を決めた。イタリアは優勝候補の米国（世界ランキング３位）を破ると、この日はメキシコ（同６位）を撃破。前日の米国戦勝利は世紀のジャイアントキリングと言われたが、もはやダークホースとは呼べ