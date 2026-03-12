【モデルプレス＝2026/03/12】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式サイトが、3月12日に更新された。不正投票について声明を発表した。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」不正投票に注意喚起公式サイトでは「【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起」と題したお知らせを公開。「現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連