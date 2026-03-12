青島市の食品加工会社、青島翔竜食品でキムチを生産する従業員。（１月２９日撮影、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島3月12日】中国山東省青島市が、韓国の代表的な発酵食品キムチの一大生産地となり、本場の韓国や日本にも輸出されている。青島税関によると、青島は国内最大のキムチ生産・輸出拠点で、市内では20社以上の主要キムチメーカーが稼働している。2025年に山東省から韓国向けに輸出されたキムチは34万7千トンに