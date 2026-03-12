俳優の波瑠（34）が、左手薬指に指輪をはめ、微笑む最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】左手薬指に指輪をはめほほえむ波瑠波瑠は2025年12月23日、Instagramでフジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した俳優の高杉真宙（29）との結婚を発表していた。左手薬指に指輪をはめほほえむ姿に反響結婚発表からおよそ3カ月がたった2026年3月11日の投稿では、左手薬指に指輪をはめ、チューリップの横で微笑む姿