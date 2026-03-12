石油連盟からの発表です。【映像】石油連盟からの発表「石油連盟会長コメント政府による激変緩和措置および備蓄放出決定について今般のイラン情勢を踏まえ、 本日、 政府は、 緊急的な激変緩和措置の実施と、民間備蓄および国家備蓄放出を決定した。石油業界としては、 激変緩和措置に政府と連携して対応するとともに、備蓄放出の決定を歓迎する。一日も早くホルムズ海峡の安全航行が確保されることを期待している。また引き続き