衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。2月22日（日）の放送回では、熊本県のポツンと一軒家を訪れた。 【TVer】3月8日放送「春の2時間SP！」にも、この回の“ポツンと一軒家”ご主人が再び登場！空港から車で3時間。最寄りの集落への道のりが、すでに“ポツンと一軒家”へ向かうような山道。あちこちに土砂崩れの形跡もある。集落で出会った90歳の女性に話をきくと、土砂崩れは