大地震が起きたとき、どう生き抜いていけばいいのでしょうか。大切なのは最初の3日間と言われています。マグニチュード7.3、最大震度7の首都直下地震が発生した場合を想定して再現された実物大の被災地を、歩きながら学べる場所を取材しました。【写真を見る】「避難場所」と「避難所」どちらに逃げる？地震の発生後“72時間”を生き抜く備え【ひるおび】防災体験学習施設「そなエリア東京」東京都有明に、日本で唯一の国営の防災