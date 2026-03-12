元シブがき隊でタレントの布川敏和（６０）が８日に配信されたＡＢＥＭＡニュースに出演し、つちやかおりと離婚後の暮らしを明かした。現在は１人暮らしで、離婚に至った原因についても後悔を交えて語った。同ニュースで「『俺がダメだった』つちやかおりと離婚の真相…“家族の家”を還暦で手放し愛犬とマンション暮らし」と題し、布川は現在の暮らしを口にした。１９９１年つちやかおりと結婚し、３人の子をもうけ、１４年