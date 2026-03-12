自衛隊が敵国への反撃能力を備える長射程ミサイルを配備することに対し、中国国防省は「新型軍国主義の現実的な脅威だ」と批判しました。【映像】中国国防省報道官「自滅への行き止まりだ」中国国防省 蒋斌報道官「日本に告ぐ武力乱用の古い道は自滅への行き止まりだ」報道官は、ミサイルの配備は「『専守防衛』や『自衛』の偽装をかなぐり捨て、日本の『新型軍国主義』がすでに露骨な現実的脅威になった」と指摘しました。