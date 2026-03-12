フリーアナウンサーの中川安奈（32）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。サークルの先輩にあたる人気アーティストを明かす場面があった。この日はフリーアナウンサーの森香澄、タレントの村重杏奈、お笑いコンビ「Aマッソ」の加納と居酒屋でトークを展開。大衆居酒屋で、最近こういった店には来ないかと問われた中川は「最近はあんまりですけど。大学時代はよくサークルとかで来て