タレントの出川哲朗が１１日、日本テレビ系「ＷＢＣ詳報」で、悲願だったＷＢＣ米国ラウンドを「完全プライベート」で観戦すると明かした。大の野球好き、ヤクルトファンを公言している出川。この日もＷＢＣの東京プールの試合を熱く振り返り。この時点では、日本は１位通過で米国ラウンドに乗り込むも、米国が自力進出がなくなり、１２日のイタリア−メキシコ戦の結果次第となったことに「正直、アメリカなにやってくれてんだ