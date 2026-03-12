サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグで次の日曜日にホーム初戦に臨む、ブラウブリッツ秋田の監督やキャプテンが、県庁と秋田市役所を訪れ、盛り上げへの協力を呼びかけました。県庁では、岩瀬浩介社長と吉田謙監督、諸岡裕人キャプテンの3人が、谷副知事と面会し、ホーム初戦での躍動を誓いました。ブラウブリッツ秋田・諸岡裕人主将「ここからホームも3試合続きますし、まずはしっかり秋田で開幕