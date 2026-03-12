秋田市の集合住宅に侵入し、バッグや下着などを盗んだとして、自衛隊秋田地方協力本部に所属する29歳の男が逮捕されました。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、自衛隊秋田地方協力本部の防衛事務官、押野望容疑者29歳です。秋田臨港警察署の調べによりますと、押野容疑者は、先月20日の夜から翌日の未明にかけて秋田市にある集合住宅の部屋に侵入し、現金約5,000円が入ったバッグや女性用の下着など、86点を盗んだ疑いが持た